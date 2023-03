US-Schauspieler Tom Sizemore nach Koma verstorben

Der US-Schauspieler Tom Sizemore, der durch Rollen in "Black Hawk Down" oder "Der Soldat James Ryan" bekannt war, ist tot. Er sei am Freitag in einem kalifornischen Krankenhaus gestorben, teilte sein Sprecher Charles Lago nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit. "Sein Bruder Paul und seine Zwillingssöhne Jayden und Jagger (17) waren an seiner Seite", zitierte das Filmblatt "Variety" aus der Mitteilung. Sizemore wurde 61 Jahre alt.

BILD: SN/APA/AFP/MYCHELE DANIAU Tom Sizemore (l.) spielte mit Tom Hanks in 'Der Soldat James Ryan'