US-Sonde übermittelte Foto von der Mars-Oberfläche

Der US-Rover "Perseverance" hat ein hochaufgelöstes Panorama-Bild vom Mars geschickt. Der Roboter habe das Bild am Sonntag aufgenommen, indem er eine an einem Mast auf seiner Oberfläche befestigte Kamera einmal um 360 Grad gedreht habe, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch (Ortszeit) mit.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Sonde Perseverance machte beeindruckende Mars-Aufnahme