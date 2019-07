US-Teenager gewann erste Fortnite-WM und drei Mio. Dollar

Der 16-jährige US-Amerikaner Kyle Giersdorf ist erster Einzelweltmeister im Videospiel Fortnite und hat damit drei Millionen Dollar eingeheimst. Der Teenager mit dem Spielernamen "Bugha" gewann am Sonntag die erste Fortnite-WM in New York in der Kategorie Einzelspieler. "Das ist wahnsinnig", sagte der frischgebackene Millionär, nachdem er sich in sechs Spielen durchgesetzt hatte.

SN/APA (AFP/Getty)/Mike Stobe "Bugha" gewann die erste Fortnite-WM