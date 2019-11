US-Teenager müssen wegen Carabiniere-Mord in Rom vor Gericht

Eine Untersuchungsrichterin in Rom hat die Eröffnung eines Prozesses gegen zwei US-Teenager wegen Mordes an einem italienischen Polizisten im Juli beschlossen. Die Verhandlung gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 18 Jahren, die sich in Rom in Untersuchungshaft befinden, beginnt am 26. Februar 2020, so die Richterin laut Medienangaben.

SN/APA (Archiv/AFP)/VINCENZO PINTO Trauerbekundgebungen für getöteten Polizisten