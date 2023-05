US-TV-Köchin Martha Stewart als Bademode-Covermodel

US-Moderatorin und TV-Köchin Martha Stewart ist mit 81 Jahren zum bisher ältesten Model auf der Titelseite der begehrten Bademode-Ausgabe der Zeitschrift "Sports Illustrated" geworden. Sie habe damit für die Publikation Geschichte geschrieben, merkte das US-Magazin am Montag (Ortszeit) an. Die Fotos seien in der Dominikanischen Republik entstanden.

Auf der Titelseite der Zeitschrift 'Sports Illustrated'