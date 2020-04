Nach Aussage von Deborah Birx, Mitglied in der Coronavirus-Task-Force der USA, arbeitet die Gesundheitsbehörde an einer Empfehlung über Masken. Diese solle die US-Richtlinien ergänzen, wie sich Amerikaner am besten schützen können.

SN/APA (AFP)/ZINYANGE AUNTONY USA arbeiten an einer Masken-Empfehlung