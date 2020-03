USA erstes Land mit mehr als 100.000 Coronavirus-Fällen

In den USA haben sich inzwischen mehr als hunderttausend Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Bis Freitagnachmittag (Ortszeit) gab es in den USA 100.717 Infektionen mit Sars-CoV-2, wie aus einer Übersicht der Universität Johns Hopkins hervorging. Die Zahl der Todesopfer lag am Freitagabend bei 1544.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON US-Präsident Trump beim täglichen Briefing