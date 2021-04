USA helfen bei Suche nach vermissten U-Boot vor Bali

Die USA unterstützen Indonesien bei der Suche nach dem seit Mittwoch vor Bali vermissten Militär-U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord. "Auf Einladung der indonesischen Regierung entsenden wir Fluggeräte, um bei der Suche nach dem vermissten U-Boot zu helfen", twitterte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit). Verteidigungsminister Lloyd Austin werde am Freitag mit seinem indonesischen Kollegen Prabowo Subianto über Hilfen sprechen.

SN/APA/AFP/- Suche nach U-Boot geht weiter