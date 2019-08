USA: Schwangere gebar Baby allein in Gefängniszelle

In einer Gefängniszelle in den USA hat eine junge Frau ohne medizinische Hilfe ein Baby zur Welt gebracht - jetzt geht sie juristisch gegen das zuständige Sheriffs Department vor. Die Frau wirft der Behörde in Denver im Bundesstaat Colorado vor, ihre Rechte verletzt zu haben.

SN/ap/denver county jail/killmer, lane Die Wehen haben eingesetzt: Diana Sanchez auf dem Überwachungsvideo des Denver County Jail.