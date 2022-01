USA: Über eine Million neue Corona-Fälle an einem Tag

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten. Mit rund 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie vor genau einer Woche (544.329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Dienstagfrüh (MEZ) hervorging. Der bisherige Höchstwert wurde am 30. Dezember mit 590.576 Neuinfektionen verzeichnet.

SN/APA/AFP/BRYAN R. SMITH Die Omikron-Variante breitet sich weiter aus