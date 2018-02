USA verlängern Aufenthaltserlaubnis für syrische Flüchtlinge

Die USA verlängern rund 7.000 syrischen Flüchtlingen die Aufenthaltserlaubnis um mindestens eineinhalb Jahre. Wegen des Bürgerkrieges in ihrer Heimat werde ihr vorübergehender Schutzstatus ausgedehnt, erklärte die US-Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen, am Mittwoch. Der Status wäre im März 2018 ausgelaufen, nun dürfen die Flüchtlinge bis September 2019 in den USA bleiben.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen