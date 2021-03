"Vaccine, vaccine": Sängerin Dolly Parton appelliert mit Song an Impfskeptiker

Die US-Country-Ikone Dolly Parton hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen und forderte in einem Video in sozialen Netzwerken auf: "Geht raus und holt euch die Spritze ab!"

Die 75-jährige US-Sängerin schrieb am Dienstag auf der Plattform Twitter: "Dolly erhält eine Dosis ihrer eigenen Medizin" und postete dazu ein Video von der Impfung im Vanderbilt University Medical Center im US-Bundesstaat Tennessee. Ein Arzt spritzte ihr dort das Vakzin des US-Herstellers Moderna in den rechten Oberarm. Zu Beginn stimmte sie in dem Video eine umgedichtete Version ihres Hit-Songs "Jolene" zu "Vaccine" (auf Deutsch Impfung) an. Sie wolle damit etwas Spaß machen, aber mit den Schutzimpfungen meine sie es "todernst". Parton forderte ihre Follower auf: "An alle Feiglinge da draußen, seid nicht solche Angsthasen! Geht raus und holt euch die Spritze ab!"

Parton hatte im vorigen Jahr die Forschung des Pharmakonzerns Moderna für den Impfstoff mit einer Millionenspende unterstützt. Sie sei total davon begeistert, endlich geimpft zu werden, sagte Parton.

Dolly Parton ist nicht der erste Promi aus den USA, der bislang öffentlich für eine Coronaimpfung geworben hat. Die 83-jährige Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda, die Anfang dieser Woche mit dem Cecil-B.-DeMille-Preis bei den Golden Globes ausgezeichnet wurde, machte ebenfalls für Impfungen mobil. Im Februar postete sie ein Foto davon, wie sie die Nadel injiziert bekommt, dazu zeigt ihr Daumen nach oben. Auf Twitter schrieb sie: "Es tut nicht weh." Am 22. Februar folgte die zweite Dosis mit einem weiteren Posting: "Second shot" ("zweiter Schuss").

Mehr als 50 Millionen Menschen in den USA haben bisher mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen. Insgesamt wurden mehr als 76 Millionen Impfdosen verabreicht, wie aus Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Mehr als 25 Millionen Menschen bekamen demnach bereits zwei Impfdosen.

Schwarzenegger: "Komm mit mir, wenn du leben willst"

Auch der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger ließ sich eine Corona-Schutzimpfung verabreichen. Der gebürtige 73-jährige Österreicher veröffentlichte im Jänner auf Social Media ein Video, in dem zu sehen ist, wie sich Schwarzenegger in einem Auto sitzend in einer Impfstraße eine Injektion geben lässt. Dazu teilte er mit: "Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten. Wenn Sie berechtigt sind, schließen Sie sich mir an und melden Sie sich an, um Ihren Impfstoff zu erhalten. Komm mit mir, wenn du leben willst."

Ebenfalls in einer Impfstraße in Los Angeles erhielt der britische Schauspieler und Oscarpreisträger Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer") seine Schutzimpfung. Der 83-Jährige sehe "ein Licht am Ende des Tunnels nach einem Jahr selbst auferlegter Quarantäne", wie er über soziale Medien wissen ließ.

Von Elton John bis Queen Elizabeth II: Briten werben für Impfung

In Großbritannien rufen Musikstar Elton John (73) und Schauspieler Michael Caine (87) mit einem Filmclip die Menschen zur Teilnahme an der Coronaimpfung auf. Die beiden prominenten Herren "bewerben" sich in dem 90-sekündigen Clip um eine Rolle für eine Impfwerbung. Sir Elton John sagt ernst in die Kamera: "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer sind die Chancen, dass die nationale Covid-Pandemie gestoppt wird." Vorbehalte gegen Nebenwirkungen durch die Impfung sollen dabei abgebaut werden: "Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die Impfmittel alle die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsstandards durchlaufen haben", sagt John. Daraufhin tut er, als habe er eine Impfung erhalten, und beginnt seinen Hit "I'm Still Standing" zu singen.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sind am 9. Jänner geimpft worden. Sie fühle sich seit ihrer Coronaimpfung geschützt, sagte die 94-Jährige bei einer Videokonferenz für die Impfkampagne Großbritanniens. "Soweit ich das beurteilen kann, war es ziemlich harmlos", es habe überhaupt nicht wehgetan. Eigentlich sind Informationen zur Gesundheit der britischen Royals Privatsache. Mit der Mitteilung hatte die Monarchin aber Spekulationen und Falschinformationen zu ihrem Gesundheitszustand einen Riegel vorschieben wollen. In Großbritannien wurden bis Ende Februar mehr als 800.000 Menschen vollständig geimpft, was 1,22 Prozent der britischen Bevölkerung entspricht. Mehr als 20 Millionen Menschen wurden mit der ersten Dosis geimpft.

Nur vereinzelt öffentliche Impfskepsis von Promis

Kritische Stimmen zur Coronaimpfung sind von Prominenten kaum zu vernehmen. So teilte etwa die "Black Panther"-Schauspielerin Letitia Wright ein impfkritisches Video via Twitter. Sie habe ihre Sorge ausdrücken wollen "darüber, was in dem Impfstoff drin ist und was wir in unsere Körper hineintun", verteidigte sie sich nach heftiger Kritik daran im Nachhinein. "Grease"-Schauspielerin Olivia Newton-John sagte jüngst in einem Interview mit einer australischen Zeitung schlichtweg, sie habe nicht vor, sich impfen zu lassen. In Deutschland macht der Schlagersänger Michael Wendler seit Monaten mit fragwürdigen Aussagen zur Coronapandemie Schlagzeilen. Wendler bestreitet immer wieder, dass es wirklich eine Coronakrise gibt, weswegen er Lockdowns und Masken für überflüssig hält. Auf die Frage, wann er sich impfen lassen wird, antwortete er in seinen Instagram-Storys mit "Hoffentlich nie".

Der Volks-Rock 'n' Roller Andreas Gabalier (36) war bislang einer der wenigen österreichischen Stars, die sich kritisch gegen eine Corona-Schutzimpfung ausgesprochen haben. In einem Interview mit dem Magazin "Weekend" sagte der Musiker noch, dass er sich keine Impfung verabreichen lassen möchte. Nachdem es darauf heftige Kritik hagelte, ruderte Gabalier in einem Facebook-Video zurück: "Ich möchte wieder in den großen Stadien stehen und Musik machen für diesen großen Fankreis in ganz Europa. Und das wird ohne Impfung nicht möglich sein. Und für den Fall, dass diese Impfung irgendwann einmal parat gestellt wird, dann werde natürlich auch ich mich impfen lassen", sagt er im Video.

Demokraten lassen sich vor Kameras impfen - Trump heimlich

Neben den Promis aus dem Showbusiness wurden auch schon Politiker medienwirksam geimpft. Dazu zählen US-Vizepräsident Mike Pence (61), seine Nachfolgerin Kamala Harris (56), der gewählte US-Präsident Joe Biden (78), US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (31) oder der israelische Premier Benjamin Netanjahu (71). Erst diese Woche wurde bekannt, dass sich Ex-US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania heimlich im Jänner impfen hatten lassen. Trump war im Oktober selbst an Corona erkrankt und hat bisher nicht über die Impfung gesprochen. Nach seiner Genesung sagte er wiederholt, er halte sich für "immun".