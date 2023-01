VAE ernennen Öl-Chef zum COP28-Präsidenten

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Chef der nationalen Ölgesellschaft ADNOC, Sultan Ahmed al-Dschaber, zum Präsidenten der diesjährigen UNO-Klimakonferenz COP28 in Dubai ernannt. "Wir werden einen pragmatischen, realistischen und lösungsorientierten Ansatz einbringen, der transformative Fortschritte für das Klima und ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum ermöglicht", erklärte al-Dschaber in einer am Donnerstag publizierten offiziellen Regierungsmitteilung.

SN/APA/AFP/- Der Sultan sieht Klimaschutz als "eine immense wirtschaftliche Chance"