Vega-Rakete kam vom Kurs ab - Mission gescheitert

Eine mit zwei Satelliten beladene europäische Vega-Rakete ist kurz nach dem Start vom Kurs abgekommen, die Mission wurde daraufhin von Arianespace als gescheitert eingestuft. Der Lastenträger hob am frühen Dienstagmorgen (MEZ) vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach einer Mitteilung von Arianespace kam die Rakete acht Minuten nach dem Start vom Kurs ab, "dies führte zum Verlust der Mission". Über die Ursachen lagen zunächst keine Angaben vor.

