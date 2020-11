Vega-Rakete startete mit Satelliten für Frankreich und Spanien

Eine mit zwei Satelliten beladene europäische Vega-Rakete ist ins All gestartet. Der Lastenträger hob am frühen Dienstagmorgen mitteleuropäischer Zeit vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab, wie im Livestream des Raketenbetreibers Arianespace zu sehen war.

