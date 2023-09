Venedig hebt ab 2024 Eintrittsgebühr für Tagestouristen ein

Ab 2024 müssen Tagestouristen in Venedig Eintritt bezahlen. Touristen, die nicht in der Lagunenstadt übernachten, müssen einen Beitrag von fünf Euro zahlen, beschloss der Tourismusausschuss der Gemeinde. Die Summe soll in einer Testphase an 30 Tagen kassiert werden, vor allem an Feiertagen und an langen Wochenenden. Die genauen Tage, an denen die Tagestouristen zur Kasse gebeten werden, soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, teilte die Gemeinde mit.

BILD: SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Venedig will den Touristenansturm in geordnetere Bahnen lenken