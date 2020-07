Verdächtiger nach Kathedralen-Brand in Nantes in U-Haft

Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes in Westfrankreich sitzt ein zunächst vorübergehend freigelassener Verdächtiger in Haft. Ein Richter ordnete in der Nacht zum Sonntag Untersuchungshaft für den 39-jährigen freiwilligen Gemeindediener an. Die Ermittler werfen dem Mann Brandstiftung vor.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Laboruntersuchungen erhärteten den Verdacht auf Brandstiftung