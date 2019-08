Verdächtiger nach Schüssen in Philadelphia festgenommen

Nach Schüssen auf US-Polizisten ist in der US-Metropole Philadelphia der mutmaßliche Schütze festgenommen worden. Der Verdächtige, der zuvor auf Polizisten geschossen und sechs Beamte verletzt hatte, befinde sich im Gewahrsam, teilte die Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Der mutmaßliche Täter hatte am Mittwoch mit einer Schusswaffe aus einem Fenster gefeuert und sich stundenlang verschanzt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Mark Makela Sechs Polizisten wurden verletzt