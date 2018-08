"30 Znoe" statt "30 Zone" - in Pforzheim hat eine Firma das Wort Zone falsch auf den Asphalt gepinselt. Der Tempo-Hinweis führte zu bissigen Kommentaren im Internet. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart noch am Abend geschwärzt werden. Wieso die metergroßen Lettern in falscher Anordnung auf den Asphalt gelangt seien, sei unklar.

Quelle: SN, Dpa