Verfahren wegen Air-France-Absturz mit 228 Toten eingestellt

Der Absturz einer Air-France-Maschine mit 228 Toten vor gut zehn Jahren bleibt vorerst ohne juristische Folgen: Das Verfahren gegen die Airline und den europäischen Flugzeugbauer Airbus wurde eingestellt, hieß es vonseiten der französischen Ermittler am Donnerstag in Paris. Hinterbliebene reagierten empört und kündigten Rechtsmittel an.

SN/APA (Archiv/AFP)/BOB EDME Angehörige der Todesopfer in Paris