Verfahren wegen illegaler Silvesterparty in Frankreich

Nach einer illegalen Silvesterparty mit rund 2.400 jungen Leute in Frankreich ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen der Veranstalter eingeleitet worden. Ihm werden die Gefährdung anderer Menschen, Drogendelikte und unerlaubter Getränkeausschank vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Es sei Haftbefehl beantragt worden. Der 1999 geborene Beschuldigte war am Samstagnachmittag nach der anderthalbtägigen Party im bretonischen Ort Lieuron festgenommen worden.

SN/APA (AFP)/JEAN-FRANCOIS MONIER Rund 2.400 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil