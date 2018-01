Vergewaltiger in Südafrika in Penis gebissen

Ein Frau hat in Südafrika einen Vergewaltiger in seinen Penis gebissen - jetzt sucht die Polizei einen Mann mit Wunden im Unterleib. Die Behörden in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga forderten alle Kliniken auf, Männer mit schweren Bissverletzungen im Genitalbereich der Polizei zu melden, wie Polizeisprecher Leonard Hlathi am Mittwoch erklärte.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/PIETER BAUE Übergriffe auf Frauen sind in Südafrika an der Tagesordnung