Vergiftungen an Schulen in Afghanistan

In Afghanistan ist es möglicherweise zu Vergiftungen an zwei Schulen gekommen. Wie Omair Saripuli, Direktor der Informationsbehörde in der Provinz Sar-i Pul, am Montag mitteilte, hatten am Samstag fast 90 Kinder über Symptome wie Atemnot und Übelkeit geklagt. Die meisten seien Mädchen. Saripuli vermutet nach eigener Aussage eine Vergiftung. Auch drei Lehrerinnen und ein Lehrer sowie ein weiterer Mitarbeiter an einer der Schulen und der Vater eines Schulkindes seien betroffen.

BILD: SN/APA/AFP/SHAFIULLAH KAKAR Seit der Machtübernahme der Taliban ist Schulbildung für Mädchen eigentlich verboten