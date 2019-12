Verhandlungen auf dem Klimagipfel ziehen sich weiter

Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich bis weit in den Samstag. Das Abschluss-Plenum, das eigentlich für Freitagabend geplant war, wurde in der Nacht immer weiter nach hinten verschoben. Beobachter rechneten mit Bewegung frühestens Samstagfrüh, da erneut an Texten gearbeitet werden solle.

SN/APA (AFP)/CRISTINA QUICLER Warten auf das Abschlussplenum