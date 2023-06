Verhandlungsrunde über UNO-Plastikabkommen in der Endphase

Am heutigen Freitag endet in Paris die zweite von fünf zwischenstaatlichen Verhandlungsrunden für ein UNO-Plastikabkommen. Ob ein erster inhaltlicher Entwurf für jenen globalen Vertrag, der 2025 in Kraft treten soll, beschlossen oder der Ball an die im November in Nairobi stattfindende nächste Runde weitergespielt wird, entscheidet sich erst am Abend. Mangelndes Sitzfleisch kann man den 1.500 Teilnehmern nicht absprechen: Bisher dauerten die Sitzungen meist bis Mitternacht.

BILD: SN/APA/AFP/BERTRAND GUAY Die 'PerpetualPlastic Machine' zeigte in Paris die Plastikflut auf