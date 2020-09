Verheerende Brände an US-Westküste breiten sich weiter aus

Die verheerenden Busch- und Waldbrände an der Westküste der USA haben sich weiter ausgebreitet. Die Flammenmeere wüteten am Mittwoch in zahlreichen Regionen der Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. In Oregon wurden mindestens fünf Städte durch die Flammen "erheblich zerstört", wie Gouverneurin Kate Brown mitteilte.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Waldbrände breiten sich in den USA aus