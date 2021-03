Verheerende Überschwemmungen in Australien

Tagelanger Starkregen hat im Osten Australiens zu den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten und zur Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Die Behörden stuften die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales am Sonntag als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Der Osten Australiens wird von Hochwasser heimgesucht