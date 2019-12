Verirrtes Wildschwein wütete in Rüsselsheim in Bäckerei

Ein Wildschwein hat im hessischen Rüsselsheim in einer Bäckerei gewütet. Wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte, gingen am Dienstagnachmittag mehrere Anrufe ein, in denen von Wildschweinen im Stadtteil Königstädten berichtet wurde. Eines der Tiere verirrte sich demnach in die Bäckerei, wo es zunächst im Verkaufsraum tobte und dann in ein Büro flüchtete.

SN/APA (dpa)/Lino Mirgeler Für das Wildschwein endete das Abenteuer tödlich