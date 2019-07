Das Verkehrsministerium legt die Höhe der Sanktionen, etwa für Schnellfahren, bis Ende des Jahres fest.

Bis Jahresende soll es so weit sein. Die Verkehrsstrafen in Österreich werden vereinheitlicht. Das Verkehrsministerium arbeitet an einer entsprechenden Verordnung. Wer ein Organstrafmandat oder eine Anonymverfügung wegen Schnellfahrens oder Telefonierens am Steuer erhält, wird dann überall in Österreich die gleiche ...