Verletzte bei Messerattacke in Den Haag - Täter flüchtig

Bei einer Messerattacke in einer Einkaufsstraße in Den Haag sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann stach mit einem Messer um sich und verletzte drei Menschen. Das meldete die niederländische Polizei am Abend per Twitter. Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenagentur ANP gab es zunächst keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv.

Der Vorfall ereignete sich in der Einkaufsstraße Grote Marktstraat