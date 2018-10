Verletzte bei starkem Taifun in Südjapan

Ein starker Taifun hat den Süden Japans mit Sturmböen und peitschenden Regenfällen überzogen. Mindestens acht Menschen auf der Urlaubsinsel Okinawa wurden verletzt, wie örtliche Medien am Freitag meldeten. Rund 150 Flüge mussten gestrichen werden. In 30.000 Haushalten auf Okinawa und Teilen der südlichen Hauptinsel Kyushu fiel vorübergehend der Strom aus.

Die Wetterbehörde warnte vor möglichen Erdrutschen und hohem Wellengang. "Kong-rey", der bereits 25. Taifun der Saison, dürfte sich am Samstag der koreanischen Halbinsel nähern und am Sonntag Richtung Nordjapan weiterziehen. Japan ist dieses Jahr schon mehrfach von verheerenden Taifunen heimgesucht worden. Erst am vergangenen Wochenende hatte der Taifun "Trami" vier Menschen in den Tod gerissen und rund 200 verletzt.

Quelle: Apa/Dpa