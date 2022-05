Verletzte bei Unfall in niederländischem Vergnügungspark

In einem Vergnügungspark im südniederländischen Valkenburg aan de Geul sind bei einem Gondelunglück vier Menschen verletzt worden. Zwei Erwachsene und ein Kind seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Behörden am Freitag über Twitter mitteilten. Ihr Zustand sei stabil. Am Freitag war aus bisher ungeklärter Ursache ein Wagen aus einer Art Riesenrad abgestürzt.

Ein Sprecher des "Märchenwaldes" sagte Medienvertretern, dass es sich um eine Attraktion handelte, bei dem Besucher in Gondeln etwa zehn Meter nach oben gezogen und dann rund herum gedreht werden. Der "Märchenwald" ist einer der ältesten Vergnügungsparks der Niederlande und wird vor allem von Familien mit kleinen Kindern besucht.