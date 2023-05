Verletzte Einsatzkräfte nach Explosion in deutschem Hochhaus

Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden, berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Eine Polizeipressesprecherin sprach von acht lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften und zwei weiteren verletzten Personen.

