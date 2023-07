Verletzte Höhlenkletterin in Italien nach fast zwei Tagen geborgen

Die Bergung der Frau gestaltete sich äußerst schwierig. So hatten die Rettungskräfte zuvor mitgeteilt, dass die Bergung wegen des vielen Schlamms und der Regenfälle in der Nacht kurz habe unterbrochen werden müssen. Da arbeiteten die Retter in der Höhle Bueno Fonteno bereits seit mehr als 36 Stunden mit der auf einer Trage fixierten Frau "Zentimeter für Zentimeter" voran. Medienberichten zufolge soll ihr Zustand stabil sein.

Die erst vor wenigen Jahren entdeckte Höhle ist insgesamt mehrere Kilometer lang. An einigen Stellen muss man sich tief abseilen, anderswo kommt man an engen Punkten nur schwer voran. Auf Videos war zu sehen, wie sich die Retter beim Einstieg in die Höhle gebückt auf Händen und Füßen fortbewegten.