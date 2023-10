190 Verletzte durch Taifun "Koinu" auf Taiwan

Mindestens 190 Menschen sind durch Taifun "Koinu" in Taiwan verletzt worden. In über 200.000 Haushalten fiel zudem der Strom aus, erklärten die Behörden des ostasiatischen Inselstaates am Donnerstag. Mit dem tropischen Wirbelsturm zogen kräftige Regenfälle und starke Winde über das Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Fast das gesamte Land war von "Koinu" betroffen.

BILD: SN/APA/AFP/I-HWA CHENG Der Taifun Koinu sorgte für viele Verletzte