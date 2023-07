Verletzter Elefant nach Streit aus Sri Lanka ausgeflogen

Ein mutmaßlich misshandelter thailändischer Elefant aus Thailand ist nach einem Streit der Regierungen um seine Haltung aus Sri Lanka ausgeflogen worden. Der 29-jährige Muthu Raja flog am Sonntagmorgen vom Flughafen der Hauptstadt Colombo in einer Frachtmaschine in Richtung Thailand ab, wie die Flughafenleitung mitteilte. Das 4.000 kg schwere Tier wurde in einem speziellen Stahlkäfig von der Größe eines Schiffscontainers transportiert.

BILD: SN/APA/AFP/ISHARA S. KODIKARA Muthu Raja wurde nach Thailand ausgeflogen