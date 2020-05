Vermisste Wanderer in Neuseeland nach drei Wochen gefunden

Zwei in der Wildnis Neuseelands vermisste Wanderer sind nach 18 Tagen lebend gefunden worden. Eine Helikopterbesatzung entdeckte am Mittwoch Rauchschwaden eines Feuers, das die beiden 23-jährigen Dion Reynolds und Jessica O'Connor in ihrem selbsterrichteten Notlager im Busch angezündet hatten.

Das Paar war am 9. Mai zum Wandern im Kahurangi National Park aufgebrochen. Nachdem sie nicht zum erwarteten Zeitpunkt zurückgekehrt waren, hatten Polizisten und Freiwillige die Suche nach ihnen aufgenommen. Ihnen gehe es trotz der Strapazen körperlich so weit gut. Der Polizei zufolge hatten die Wanderer vermutlich im Nebel die Orientierung verloren. Sie bauten sich ein Lager, doch seien ihnen vor einiger Zeit offenbar die Lebensmittelvorräte ausgegangen. Die Einsatzkräfte hatten die Suche zu Wochenbeginn wegen heftiger Regenfälle zunächst ausgesetzt, am Mittwoch aber wieder aufgenommen. Quelle: Apa/Dpa