Vermisster belgischer Bub tot in den Niederlanden gefunden

Ein vierjähriger Bub aus Belgien ist tot in den Niederlanden gefunden worden, nachdem er und sein Betreuer vermisst gemeldet worden waren. Der Kleine wurde in der Küstenregion Zeeland aufgefunden, wie die niederländische Polizei in der Nacht auf Dienstag auf Twitter mitteilte.

SN/APA/AFP/ROLAND DE JONG Bub vor fünf Tagen in Belgien verschwunden