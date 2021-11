Vermisstes Mädchen in Australien gefunden

Die erlösende Nachricht kam in der Nacht und sorgte bei vielen in Australien für Freudentränen: Nach zweieinhalb Wochen ist die vierjährige Cleo Smith, die zuvor von einem Campingplatz verschwunden war, wohlbehalten in einem Haus entdeckt worden. Beamte brachen um kurz vor 1.00 Uhr (Ortszeit) das Gebäude in dem Ort Carnarvon auf und fanden das Mädchen in einem der Zimmer. Ein 36-Jähriger ist laut Polizei in Gewahrsam. Er soll keine Verbindungen zu der Familie gehabt haben.

SN/APA/WESTERN AUSTRALIAN POLICE FO Viele Polizeikräfte waren im Einsatz.