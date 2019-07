Verschollenes französisches U-Boot nach 50 Jahren gefunden

Die französische Marine hat ein seit mehr als 50 Jahren verschollenes U-Boot wiedergefunden. Die "Minerve" war am 27. Jänner 1968 mit 52 Besatzungsmitgliedern an Bord im Mittelmeer verschwunden. "Wir haben die 'Minerve' gefunden. Es ist ein Erfolg, eine Erleichterung und eine technische Leistung", teilte Verteidigungsministerin Florence Parly am Montag mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/STF Das U-Boot war mehr als 50 Jahre verschollen