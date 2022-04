Verschüttete und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in China

Einen Tag nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in Zentralchina haben die Rettungskräfte weiterhin nach dutzenden Menschen in den Trümmern gesucht. 23 Menschen seien immer noch in den Trümmern eingeschlossen, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Samstag. Von 39 weiteren fehle seit dem Unglück jede Nachricht.

SN/APA/CNS/- 23 Menschen noch eingeschlossen