Verteidiger von "El Chapo" fordert Freispruch

Im Prozess gegen Joaquín "El Chapo" Guzmán in New York haben dessen Verteidiger einen Freispruch des mexikanischen Drogenbosses gefordert. "Sie müssen dem Mythos von "El Chapo" nicht nachgeben", sagte Anwalt Jeffrey Lichtman in seinem Schlussplädoyer am Donnerstag an die Adresse der zwölf Geschworenen.

SN/APA (AFP)/Drew Angerer Anwalt Lichtmans Schlussplädoyer dauerte mehr als vier Stunden