Verzweiflung in Myanmar wegen des Zyklons "Mocha"

Durch die Zerstörungskraft des schweren Zyklons "Mocha" haben zahlreiche Binnenvertriebene in Myanmar alles verloren. "Die Situation ist furchtbar. Die Menschen haben nicht einmal sauberes Wasser", berichtete am Donnerstag Shwe Phyu, der in der schwer betroffenen Region rund um die Stadt Sittwe Rohingya-Flüchtlingen hilft. "Es ist eine Katastrophe", sagte der 24-Jährige. Die genaue Zahl der Todesopfer sei völlig unklar.

BILD: SN/APA/AFP/SAI AUNG MAIN Rettungsteams arbeiten nach dem Zyklon in Sittwe auf Hochtouren