Bei dem Erdbeben, das Sonntagfrüh die kroatische Hauptstadt Zagreb erschüttert hat, wurden nach ersten Berichten 17 Menschen verletzt. Ein 15-jähriges Mädchen befindet sich mit schweren Kopfverletzungen in kritischem Zustand. Schwerere Schäden gab es vor allem an älteren Gebäuden in der Innenstadt, wie kroatische Medien berichteten.

Dieses Video liegt auf YouTube