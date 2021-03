Video: Acht Tote durch Schüsse in drei US-Massagestudios

Acht Menschen sind am Dienstag (Ortszeit) in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Staat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21-Jährigen fest, der verdächtigt wird, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ein Motiv wurde noch nicht bekannt gegeben.

