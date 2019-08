Die Gefahr eines Dammbruchs in einer nordenglischen Region könnte am Sonntag noch zunehmen. Im Laufe des Tages werden Prognosen zufolge wieder heftige Regenfälle einsetzen. Weitere 55 Häuser mussten noch am Samstagabend evakuiert werden. Nach Darstellung des Meteorologen Mark Wilson könnte es "einigen wenig willkommenen Regen" in der Region geben.

Dieses Video liegt auf YouTube