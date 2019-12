Wegen der verheerenden Buschbrände in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Metropole Sydney und den Teilstaat New South Wales erklärt. Grund seien die "katastrophalen Wetterbedingungen", erklärte die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Am Dienstag war in Australien ein neuer landesweiter Temperaturrekord erreicht worden.

Dieses Video liegt auf YouTube