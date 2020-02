Video: Auto fuhr in Hessen in Umzug: U-Haft für Lenker

Jener Fahrer, der sein Fahrzeug in einen deutschen Karnevalsumzug gesteuert hat, kommt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Kassel habe dies auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

