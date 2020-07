In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Bisher gab es in den USA demnach rund 4,4 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Zuletzt ist die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle innerhalb eines Tages erneut um knapp 60.000 angestiegen.

