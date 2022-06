Video: Berliner Amokfahrt laut Staatsanwalt ohne Terror-Hintergrund

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Amokfahrt in Berlin von einer vorsätzlichen Tat aus, schließt einen terroristischen Hintergrund aber aus. Vielmehr gebe es bei dem mutmaßlichen Täter, einem 29 Jahre alten Deutsch-Armenier, Anzeichen für eine paranoide Schizophrenie, sagte der Sprecher der Berliner Oberstaatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, am Donnerstag. Bei der Amokfahrt am Mittwochvormittag in der Nähe des Kurfürstendamms gab es eine Tote und 29 Verletzte.

Dieses Video liegt auf YouTube